Экс-глава московского ГСУ обвинил чекистов в дегустации коньяка из своего погреба при обыске

Бывший начальник московского Следственного комитета обвинил чекистов в непредусмотренной дегустации содержимого своего винного погреба на даче. О пьяном обыске Александр Дрыманов заявил 5 ноября в суде, где слушается дело о получении взяток высокопоставленными силовиками от представителей криминального мира.

«Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения, а затем нарисовали красной краской слово «вор» на моих воротах», – заявил Дрыманов в Мосгорсуде.

Это, по словам экс-начальника ГСУ, стало поводом для доклада его шефа Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

«Обо всех этих нарушениях председатель Следственного комитета доложил директору ФСБ, и был, что называется, серьезный разбор полетов. В дальнейшем один из начальников управлений ФСБ сказал мне, что ничего личного, просто отрабатывалась информация, полученная от [арестованного ранее замначальника ГСУ Дениса] Никандрова», — приводит слова Дрыманова РБК.





Напомним, Дрыманова задержали 16 июля 2018 года. Вместе с коллегами по ведомству Алексеем Крамаренко и Михаилом Максименко он обвиняется в получении миллиона долларов взятки от предпринимателя Дмитрия Смычковского за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Последний попал за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015-го.

Ранее стало известно, что другой фигурант дела, «правая рука Бастрыкина» Максименко, заявил на суде о попытках давления на него с целью оговорить главу СК.