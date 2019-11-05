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Происшествия
05.11.2019 15:43
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Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

За первые четыре дня ноября 2019 года на дорогах Петербурга и Ленинградской области было зафиксировано 1527 ДТП. Серьезные последствия имели лишь 82 из них, но травмы в них получили 98 человек, а семеро – погибли.

Как сообщает 5 ноября Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге с 1 по 4 ноября произошло 1239 дорожных аварий, из которых пострадавшие были в 52 случаях. Травмы получили 60 человек, детей среди них только двое. Погибших было трое, но и среди них есть несовершеннолетний.

Вечером 2 ноября на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга женщина на «Солярисе» столкнулась с грузовиком, бензовозом и еще тремя машинами. В результате автомобилистка и ее 17-летняя дочь погибли на месте.

Смотреть в новом окне «Дорожный инспектор» / vk.com


А за полтора часа до этого на Рыбацком проспекте водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В итоге в «Хонде» погиб водитель, а пассажирка получила тяжелые травмы. На фото, опубликованных в группе «Дорожный инспектор», видно, что Volkswagen Polo – это автомобиль такси.

Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

Ранним утром 2 ноября в Сестрорецке выезд на «встречку» тоже закончился ДТП. Легковой FIAT столкнулся с BMW и в результате оказался буквально разорван пополам. Травмы получил 22-летний пассажир «Фиата».

Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

Днем в субботу, около 12:50 у дома 1, корпус 1, по Тихорецкому проспекту столкнулись автомобиль KIA под управлением 35-летнего мужчины и Volkswagen, за рулем которого был 36-летний водитель, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В результате в «КИА» пострадала 8-летняя пассажирка. Девочка получила травмы средней степени тяжести.

А вечером, около 23:35, у дома 17 по проспекту Обуховской Обороны 45-летний мужчина на автомобиле Hyuddai сбил 52-летнего пешехода. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Ленобласти за праздничные выходные и пятницу произошло 288 дорожных аварий, в 30 из которых пострадали люди. Травмы получили 38 человек, в том числе семеро детей. Четыре человека погибли, все – взрослые.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Серьезное ДТП произошло вечером 4 ноября на трассе «Нарва» в Волосовском районе. В столкновении KIA Sportage и Toyota Land Cruiser 200 погибла женщина-водитель «КИА» и пострадали четыре человека в «Тойоте»: двое взрослых – водитель и пассажирка – и двое подростков. Позднее стало известно, что в аварии пострадали двое замглавврачей из Гатчины и Петербурга.

Еще одна смертельная авария случилась ночью 1 ноября на 26-м километре автодороги «Парголово – Огоньки». Сценарий тот же – выезд на встречную полосу. Столкнулись Suzuki Grand Vitara и Skoda Octavia. В результате водитель «Шкоды» погиб на месте (позднее стало известно, что ему был запрещен въезд в Россию), а водителя и пассажира «Сузуки» с тяжелыми травмами увезли в больницу, где водитель 2 ноября скончался.

Ранним утром 2 ноября, около 5 часов утра, на 50-м километре автодороги Петербург – Ручьи в Ломоносовском районе 26-летний мужчина на автомобиле Toyota не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате автомобилиста госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщают в ГИБДД.

Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

Похожее ДТП произошло сутки спустя в Лодейнопольском районе. По данным отдела пропаганды ГИБДД, около 5:20 3 ноября на 210-м километре трассы «Кола» 23-летний водитель ВАЗ-2115, двигаясь в сторону Мурманска, съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате травмы средней тяжести получили водитель «Лады» и его 19-летний пассажир.

Две аварии с пострадавшими за несколько часов случились вечером 2 ноября в Гатчинском районе. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 20:20 у дома 24 по Заводской улице поселка Лукаши неизвестный на автомобиле Chevrolet Cruze при обгоне столкнулся с попутным Hyundai Solaris под управлением 42-летней женщины. Затем по инерции «Шевроле» столкнулся еще и со встречным автобусом ПАЗ, за рулем которого был 32-летний мужчина. В результате в «Шевроле» пострадала пассажирка лет 22 на вид, она получила тяжелые травмы.

Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

Затем около 23:30 на 7-м километре дороги «Елизаветино – Скворицы» 54-летний мужчина на Audi 100 не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате водителя и 39-летнего пассажира «Ауди» увезли в удовлетворительном состоянии, а 49-летнюю пассажирку с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

Около 15:40 3 ноября на 1-м километре дороги «Медный завод – Елизаветинка» во Всеволожском районе области 66-летний водитель Renault Duster наехал на стоящий Jeep Cherokee, за рулем которого был 36-летний мужчина, пишет «Дорожный инспектор».

Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

В результате аварии госпитализировали двоих пассажиров «Рено». А из джипа пропали две собаки, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участники ДТП. Вечером хозяевам удалось найти рыжего пса. Щенка маламута искали еще полдня, но, к счастью, и он вернулся к владельцам.

 

 

 

А примерно в 18:10 того же дня в Кировском районе Ленобласти подросток на автомобиле сбил подростка-пешехода. По информации ГИБДД, у дома 12 по Шоссейной улице поселка Назия 17-летний юноша на автомобиле ВАЗ-2105 вне зоны пешеходного перехода наехал на 15-летнего подростка. В результате пешехода увезли в тяжелом состоянии.

Ноябрь начался в Петербурге и области с полутора тысяч ДТП. Погибли семеро, в том числе ребенок

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