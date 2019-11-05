Голландский Нотр-Дам: шпиль в клубах дыма просел и обрушился вниз крестом

В Нидерландах свой Нотр-Дам: в городке Хугмаде огонь уничтожил неоготическую церковь XIX века. Пожарным пришлось оставить попытки её спасения.

По данным NL Times, пожар в здании римско-католического собора в Хугмаде (Hoogmade), в провинции Южная Голландия, начался 4 ноября около 12:30. Большой деревянный шпиль рухнул около 15:45. Тушение продолжалось всю ночь, к утру вторника от церкви остался только скелет, пишет 5 ноября Sleutelstad.

Ещё днём пожарные признали тщетными попытки спасти само здание, но надо было предотвратить распространение огня на соседние постройки. Были эвакуированы люди из зданий в радиусе 150 метров, вернулись домой они только к вечеру. Эти несколько часов они могли провести в соседнем пивном ресторане, но большинство предпочли пойти к родственникам или знакомым, отмеает Telegraaf. Никто не пострадал.





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В Хугмаде живут около 1400 человек, и церковь, построенная в 1877 году, была «сердцем деревни», говорит её пастор. Ещё в воскресенье там проводилась служба. Местные жители очень расстроены, многим этот пожар напомнил трагедию в Париже 15 апреля. Тогда Нотр-Дам тушили тоже очень долго, более 12 часов, шпиль и часы рухнули, сгорела крыша.

В 2006 году в Петербурге так же сильно горел Троицкий собор. После восстановления его освятили только через 12 лет, в 2018 году.