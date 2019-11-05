Военные России и Турции вновь провели совместное патрулирование в Сирии. Эрдоган обвинил США в сотрудничестве с курдами
Россия и Турция продолжают совместные операции в арабской республике, о чем ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи.
«На северо-востоке Сирии начался второй этап совместного патрулирования ВС Турции и России. Четыре бронетранспортера ВС Турции пересекли границу с Сирией в районе Сурудж, где их ожидали российские военные», – об этом 5 ноября сообщает турецкое агентство Anadolu.
Военные двух стран патрулируют зону между востоком города Айн-аль-Араб и западной частью Талль-Абьяда. Первая совместная операция России и Турции прошла 1 ноября.
При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Америку в сотрудничестве с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и «Сирийскими демократическими силами» (SDF), которых в Анкаре считают террористами. «К сожалению, американцы устраивают некое совместное патрулирование с террористами YPG/PYD, хотя в соответствии с турецко-американскими договоренностями эти боевики должны были покинуть северо-восток Сирии», – цитирует Эрдогана Anadolu.
Справка:
22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандум о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику.
До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира» против курдов, которая стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
15 октября президент Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. После прекращения Турцией операции "Источник мира" американские санкции против Турции были сняты.