Военные России и Турции вновь провели совместное патрулирование в Сирии. Эрдоган обвинил США в сотрудничестве с курдами

Россия и Турция продолжают совместные операции в арабской республике, о чем ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в Сочи.

«На северо-востоке Сирии начался второй этап совместного патрулирования ВС Турции и России. Четыре бронетранспортера ВС Турции пересекли границу с Сирией в районе Сурудж, где их ожидали российские военные», – об этом 5 ноября сообщает турецкое агентство Anadolu.

Военные двух стран патрулируют зону между востоком города Айн-аль-Араб и западной частью Талль-Абьяда. Первая совместная операция России и Турции прошла 1 ноября.

При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Америку в сотрудничестве с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и «Сирийскими демократическими силами» (SDF), которых в Анкаре считают террористами. «К сожалению, американцы устраивают некое совместное патрулирование с террористами YPG/PYD, хотя в соответствии с турецко-американскими договоренностями эти боевики должны были покинуть северо-восток Сирии», – цитирует Эрдогана Anadolu.



