Взятый под госзащиту Понеделко приговорен к 5 годам строгого режима за 333 кило наркотиков

В Петербурге вынесен приговор наркодилеру Максиму Понеделко, причастному к 333-килограммовой партии запрещенных веществ. За покушение на особо крупный сбыт он отправился в колонию строгого режима. Сотрудники МВД до последнего неутомимо сдували с него пылинки, продолжив хозяйничать в Дзержинском суде.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 5 ноября Понеделко признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

«Он приговорен к лишению свободы на 5 лет в колонии строгого режима и штрафу 800 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе судов.

Часть 5 статьи 228.1 УК предусматривет наказание от 15 до 20 лет колонии. Защита Понеделко встретила приговор с радостью. Почти два года из назначенного срока он уже отбыл – посидев под стражей и домашним арестом.





Наркодилеру пришлось постараться, чтобы добиться мягкого наказания. Задержанный в декабре 2017 года за партию 333 кило наркотиков, он резко изменил свои показания и переложил всю ответственность за организацию наркобизнеса на своего телохранителя Виктора Кушнерева. «Откровения» Понеделко стали для него полной неожиданностью, на очной ставке обвиняемые давали прямо противоположные показания.

Понеделко заключил сделку со следствием, признал один лишь эпизод, и этим в ГУ МВД удовлетворились, при этом предъявив телохранителю Кушнереву четыре эпизода. Более того, Понеделко неожиданно взяли под государственную защиту. На судебных заседаниях оперативные сотрудники ГУ МВД Петербурга и области выполняли роль его персональных секьюрити, хозяйничая в Дзержинском суде, зачищая коридор и отдавая приказы, подчиняться которым охотно соглашался аппарат суда. На прошлом заседании корреспондент «Фонтанки» при попустительстве приставов и помощника председателя Дзержинского суда Елены Красоткиной подвергся длительному неформальному допросу и прессингу со стороны оперативников Антона Воронина и Алексея Прыгова. Сегодня ГУ МВД сменило состав охраны, прислав уже других сотрудников. Они были менее агрессивны, но все-таки пообещали «проломить башку» фотокорреспонденту «Фонтанки». На оглашение приговора слушатели не попали. Они внимали речи судьи Натальи Соболевой, стоя в коридоре под дверью.