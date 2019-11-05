СМИ: Банки отказываются принимать материнский капитал как первый взнос по ипотеке

Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке, как полного, так и частичного, уверяет пресса.

Как пишет РБК 5 ноября, сложности наблюдаются с получением ипотеки с льготной ставкой в 5 – 6% годовых, которая положена семьям с двумя детьми. Банки в свою очередь ссылаются на застройщиков, которые не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд России переведет им государственную субсидию. А собственные средства банки отправлять застройщикам не хотят. Менее крупные кредитные учреждения стараются идти навстречу клиентам, но в конечном итоге все упирается в возможности девелопера.

Как писала «Фонтанка», в 2020 году размер материнского капитала будет увеличен. Сумма выплаты за второго ребенка составит 466 тысяч рублей. При этом в 2019 году индексация пособия не проводилась, его размер, как и в 2018 году, составлял 453 тысячи рублей.



