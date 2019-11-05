МКБ открыл региональный сервисный центр в Смоленске

ПАО МКБ

В Смоленске начал свою работу региональный сервисный центр Московского кредитного банка (МКБ).

В региональном сервисном центре МКБ планируется осуществлять сопровождение и учет расчетно-кассовых операций юридических и физических лиц, операций с банковскими картами, кредитных и депозитных операций, расчетных счетов и транзакционных комиссий, а также валютный контроль, подготовку справок и ответов на запросы.

Первым подразделением, которое развернуло свою работу на новой площадке, стал отдел открытия и сопровождения счетов управления сопровождения пассивных операций. Теперь открытие счетов и внесение изменений, заведение профилей клиентов в автоматизированной банковской системе (АБС) будет осуществляться в ускоренном режиме по скан-копиям.

«Релокация операционной функции позволит нам снизить стоимость операционного сопровождения при увеличении объемов бизнеса, расширить наше региональное присутствие, – прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский. – Смоленск расположен в менее чем 400 км от Москвы, является административным центром области, которая непосредственно граничит со столичным регионом. Немаловажным фактором при выборе города для нас стало функционирование в Смоленске более 15 государственных вузов, среди них Смоленский государственный университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и другие».

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