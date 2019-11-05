Сеть автозаправок Circle K возит петербуржцам кофе из Швеции и борется за премию «Фонтанки»

Бренд Circle K имеет канадские корни. Он объединяет более 15 тысяч заправок в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. В Петербурге это имя в начале 2018 года получили все заправки Statoil. Петербуржцы назвали Circle K в числе претендентов на премию «Фонтанка.ру – Признание и влияние». Юрий Брянцев, генеральный директор ООО «Сёркл Кей Россия», раскрыл секрет, как привлечь водителей, а главное – как убедить их приезжать снова и снова.

Почему, как вы считаете, читатели «Фонтанки» назвали вашу сеть в числе претендентов на звание лучшей в городе?





– Наша сеть объединяет в Северо-Западном регионе 33 АЗС. Мы работаем в России с 1993 года и с 2008 года представлены в Петербурге 17 АЗС (под старым брендом Statoil. – Ред.). Это не самая большая сеть в городе, и тем не менее мы номинированы в категории «Лучшая сеть АЗС». Это большая честь и заслуга нашей команды.

Наша цель очень простая – сделать жизнь клиентов в дороге немного легче, сэкономить их время, предоставить отличный сервис. Мы видим, что клиенты голосуют своими визитами на наши АЗС.

Что вы делаете, чтобы привлекать к себе петербуржцев?

– Мы инвестируем много ресурсов в поддержание качества топлива на наших станциях, в развитие кафе при АЗС. Вкус нашего кофе известен многим петербуржцам. Все наши клиенты – это наши соседи, они живут или работают рядом с нашими станциями. Многих клиентов наши сотрудники знают по именам. Поэтому в первую очередь это постоянная работа с персоналом, повышение компетенции и профессионализма, использование различных мотивационных программ.

Во-вторых – у нас работает сильная выстроенная система контроля качества топливных продуктов. Это контроль всей цепочки логистики, поддержание в идеальном состоянии емкостей хранения топлива и работоспособности всех элементов технической системы на АЗС. Мы постоянно совершенствуемся и автоматизируем процессы на АЗС, стараясь максимально исключить влияние человеческого фактора. Это гарантия качества нашего топлива.

И конечно наша гордость – это кафе при АЗС. Зерна кофе мы обжариваем по специальному рецепту на шведском заводе Lofbergs. Этот рецепт разработан специалистами нашей компании именно под вкус российского покупателя.

Так как клиенты нас посещают минимум раз в две недели, а многие городские жители чаще, мы стараемся каждый квартал добавлять в ассортимент кафе новинки. Это свежая выпечка, вкуснейшие врапы, хот-доги с новыми топингами. Каждое блюдо готовится за 1 – 2 минуты. Выпечку мы делаем каждое утро прямо на АЗС, чтобы клиенты по дороге на работу могли выпить кофе с свежим круассаном или пеканом.

Насколько объективным вам представляется конкурс "Фонтанки" и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

– «Фонтанка» – известное и уважаемое жителями Петербурга интернет-издание. Я сам читаю новости на «Фонтанке» каждый день, поэтому у меня нет поводов сомневаться в объективности этого конкурса. Голосовать будут все жители нашего региона, поэтому результаты конкурса будут однозначно объективными.

Важно ли для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

– Считаю, что очень престижно попасть в номинанты этого конкурса, одно это уже говорит нам о том, что мы не просто частичка инфраструктуры города. Что мы предоставляем горожанам услуги высокого качества. Такого рода обратная связь помогает понять, кто лидер в отрасли, спрогнозировать тенденции и тренды в дальнейшем развитии этого направления в регионе.