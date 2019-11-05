Со дна Балтики подняли 900 бутылок французского алкоголя, который до революции везли в Петроград

900 бутылок ликера и коньяка, который везли в дореволюционный Петроград, нашли на дне Балтийского моря. Шведские и исландские дайверы из команд Ocean X и iXplorer, которым помогали роботы, подняли груз на поверхность.

О находке 4 ноября сообщил шведский портал The Local. По его информации, в разгар Первой мировой войны, 19 мая 1917 года, шведский пароход S/S Kyros взял курс на Петроград. На борту было 50 коробок коньяка и 15 коробок ликера французского производства, которые нужно было доставить в Россию через нейтральную шведскую территорию.

Но осуществить задуманное не удалось: недалеко от Аландских островов судно было остановлено для проверки немецкой подводной лодкой UC-58. Капитан последней решил потопить шведское судно, так как алкоголь считался нелегальным контрабандным продуктом. Экипаж перевели на другое судно и отправили домой, а коньяк и ликер остались на дне Балтийского моря. Напитки пролежали там больше века – до октября 2019 года.

В Швеции знали о затопленном грузе с 1999 года, но местные дайверы не решались нырять за ним из-за повреждения парохода рыболовными тралами. Но подготовка к этому событию велась. Наконец водолазы из команд Ocean X Team и Icelandic iXplorer объединились с международным судном Deepsea Worker для извлечения бутылок.





«Важность этого события нельзя переоценить – это не только находка редкого коньяка и ликера, но и часть истории бывшей имперской России», – говорится в заявлении команды Ocean X.

Подводные роботы Deepsea Worker подняли со дна моря около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок бенедиктинского ликера, а также части оружия.

Коньяк марки De Haartman & Co больше не производится, а бенедиктинский, созданный французскими монахами более 500 лет назад, сегодня принадлежит Bacardi. Образцы спиртного отправили на исследования в Швецию и Россию. Что будет дальше с грузом, пока неизвестно.