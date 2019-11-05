Турция собирается купить российские истребители без согласия США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов продолжить закупать российское вооружение, не спрашивая одобрения американской стороны.

«Когда мы покупали С-400, мы разве кого-то спрашивали? Не спрашивали и купили. Поэтому если мы примем решение о приобретении, то купим», – цитирует 5 ноября заявление Эрдогана РИА «Новости».

По его словам, покупка российских систем может служить примером, так как до сделки с Москвой турецкая сторона интересовалась и американским аналогом Patriot. Однако Конгресс США негативно отнесся к продаже систем Анкаре.

В случае с авиатехникой Турция также «сделает необходимые шаги», после которых закупит Су-57.

Ранее Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019, где пообщался с Владимиром Путиным. Турецкий президент тогда не стал опровергать возможность попутки российских Су-57 вместо американских F-35.



