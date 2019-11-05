Турция собирается купить российские истребители без согласия США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов продолжить закупать российское вооружение, не спрашивая одобрения американской стороны.
«Когда мы покупали С-400, мы разве кого-то спрашивали? Не спрашивали и купили. Поэтому если мы примем решение о приобретении, то купим», – цитирует 5 ноября заявление Эрдогана РИА «Новости».
По его словам, покупка российских систем может служить примером, так как до сделки с Москвой турецкая сторона интересовалась и американским аналогом Patriot. Однако Конгресс США негативно отнесся к продаже систем Анкаре.
В случае с авиатехникой Турция также «сделает необходимые шаги», после которых закупит Су-57.
Ранее Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019, где пообщался с Владимиром Путиным. Турецкий президент тогда не стал опровергать возможность попутки российских Су-57 вместо американских F-35.
Справка:
США неоднократно заявляли Турции, что участие в программе F-35 напрямую зависит от вопроса поставок С-400. Глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что Анкаре придется выбирать между российской системой ПВО и американскими истребителями.
В Вашингтоне считают, что российская С-400 может угрожать безопасности американских самолетов. В Анкаре тем не менее от контракта с Москвой не отказались, посчитав его более предпочтительным в сравнении с предложением Вашингтона о поставках систем ПВО Patriot.