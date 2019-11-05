В смертельном ДТП на «Нарве» пострадали двое медиков – заместители главврачей

В одной из машин, попавших накануне в тяжёлую аварию на автодороге «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области, находились два медика.

Как сообщает 47news, автомобилем Toyota Land Cruiser 200 управлял 49-летний заместитель главного врача и директор Гатчинской клинической больницы Николай Стаканов. С ним вместе ехали две 45-летние женщины, одна из которых – заместитель главврача Городской станции переливания крови, а также двое несовершеннолетних: 16-летний юноша, обучающийся в 10-м классе гимназии (вероятно, сын замглавврача больницы), и 15-летняя студентка колледжа туризма и гостиничного сервиса. По данным «Фонтанки», все четверо пассажиров после ДТП были доставлены в Гатчинскую больницу. Ранее сообщалось, что пострадал и сам водитель.

Николай Стаканов рассказал 47news, что состояние пассажиров удовлетворительное, сам он сегодня находится на больничном.





В аварии погибла водитель KIA Sportage – 39-летняя жительница Красного Села. По информации 47news, она тоже работала в сфере здоровья – пыталась реализовать в Горелово проект небольшого оздоровительного комплекса с соляной пещерой. На переднем пассажирском кресле рядом с ней ехал молодой человек (по сведениям «Фонтанки», ему 19 лет), который, по предварительным данным, не был пристёгнут. Его доставили в Кингисеппскую больницу в тяжёлом состоянии.

ДТП произошло 4 ноября в 19:50 на 84-м километре автодороги «Нарва». По основной версии полиции, водитель «КИА Спортейдж» (со знаком «начинающий водитель») выехала на встречную полосу и совершила столкновение с «КИА Сид» под управлением 30-летнего владельца – жителя Псковской области, и с «Ленд Крузером».