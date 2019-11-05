Россия будет продавать за рубежом снайперские винтовки «Сталинград» и «Севастополь»

Рособоронэкспорт, входящий в Ростех, и частная российская компания «КБИС» вместе займутся продвижением за рубежом высокоточного снайперского охотничьего оружия под торговой маркой Lobaev Arms.

Как сообщает компания 5 ноября, снайперские винтовки DVL-10M1 «Диверсант», TSVL-8 «Сталинград», DXL-4 «Севастополь» и другие уже включены в каталог Рособоронэкспорта, в раздел «Гражданское и служебное оружие», и в специализированный каталог «Средства борьбы с терроризмом». Кроме того, с 2020 года винтовки Lobaev Arms будут размещаться на стенде Рособоронэкспорта во время тематических зарубежных оружейных салонов.

«Мы с гордостью говорим иностранным партнёрам: в России умельцы-оружейники есть не только в коллективах высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса, что вполне естественно, но даже в небольших частных фирмах. Винтовки "Lobaev Arms" созданы абсолютными фанатами снайперской стрельбы и при этом крепкими бизнесменами, с нуля выстроившими сложный процесс производства высокоточного дальнобойного оружия», – заявил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.

В 2017 году после принятия изменений в российский закон «Об оружии» Рособоронэкспорт получил право экспортировать помимо боевого гражданское оружие. В 2018 году Рособоронэкспорт заключил и выполнил первый экспортный контракт на поставку российских спортивных винтовок и патронов к ним.

Как писала «Фонтанка», Рособоронэкспорт в 2018 году поставил продукции за рубеж на рекордную сумму, самую большую за весь период своего существования, – 13,7 млрд рублей.



