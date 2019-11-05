"Сила Сибири" заработает на китайцев 2 декабря

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири" – она пройдет 2 декабря.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. Агентство добавляет, что "Газпром" уже завершил заполнение газом экспортного трубопровода.

Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.В этот день в России отмечается День работника органов госбезопасности. Затем – в конце зимы – был сдвинут на 1 декабря 2019 года.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.



