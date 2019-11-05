Петербуржцев и не только приглашают попробовать свои силы в литературном творчестве – объявлен конкурс произведений, посвящённых жизни особых людей

Петербургский Благотворительный фонд помощи больным детям и социальной адаптации инвалидов и пожилых людей «Софья» объявил конкурс литературных произведений «Твой.текст», посвящённых людям с особыми потребностями.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Как сообщают организаторы, принимаются произведения всех без исключения авторов, без ограничений по возрасту, гражданству, месту жительства. Обязательное условие – литературное произведение должно быть посвящено жизненным проблемам людей с инвалидностью. Отметим, что на конкурс уже присланы произведения как людей с ограниченными возможностями, так и без.

По итогам конкурса в издательстве Благотворительного фонда «Софья» в июне 2020 года будет выпущен сборник произведений победителей. Участники смогут принять участие в онлайн-курсе писательского мастерства и в литературных семинарах фонда в 2020 году.

Срок подачи заявок – по 31 декабря 2019 года. Рассмотрение присланных работ будет проходить c 1 по 31 января 2020 года.

Более подробно об условиях можно узнать на официальном сайте конкурса «Твой.текст».