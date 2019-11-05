После пяти дней голодовки в петербургском изоляторе обвиняемый по делу «Сети» Виктор Филинков доставлен в инфекционное отделение. Адвоката к нему не пускают
С подозрением на желтуху в петербургскую тюремную больницу им. Гааза госпитализировали фигуранта дела о создании террористического сообщества «Сеть» Виктора Филинкова. Это произошло утром 5 ноября.
Как рассказал «Фонтанке» адвокат Филинкова Виталий Черкасов, к подзащитному он приехал в СИЗО №3 в десять утра, но на месте его не застал. Голодающего с 30 октября фигуранта перевезли в тюремную больницу, его поместили в инфекционное отделение с подозрением на желтуху, точно диагноз пока не определен. В каком состоянии находится его подзащитный, Черкасову сказать не смогли, в личном общении также отказали, мотивировав это опасностью заражения. В разговоре с журналистом адвокат добавил, что не исключает вероятность госпитализации Филинкова из-за голодовки и попытки врачей уговорить его снова начать питаться.
Виктор Филинков полностью отказался от пищи и перешел на воду 30 октября. Никаких требований он не заявлял, голодовку объявил в знак солидарности с политзаключенными.
Справка:
Дело о сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. Участники движения, считает следствие, готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу. В Петербурге к уголовной ответственности привлечены трое. Юлий Бояршинов признаёт вину половинчато, Виктор Филинков свою причастность отрицает. Игорь Шишкин пошёл на сделку со следствием и получил 3,5 года колонии. В Пензе арестованы ещё 8 человек, их судят.