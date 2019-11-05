После пяти дней голодовки в петербургском изоляторе обвиняемый по делу «Сети» Виктор Филинков доставлен в инфекционное отделение. Адвоката к нему не пускают

С подозрением на желтуху в петербургскую тюремную больницу им. Гааза госпитализировали фигуранта дела о создании террористического сообщества «Сеть» Виктора Филинкова. Это произошло утром 5 ноября.

Как рассказал «Фонтанке» адвокат Филинкова Виталий Черкасов, к подзащитному он приехал в СИЗО №3 в десять утра, но на месте его не застал. Голодающего с 30 октября фигуранта перевезли в тюремную больницу, его поместили в инфекционное отделение с подозрением на желтуху, точно диагноз пока не определен. В каком состоянии находится его подзащитный, Черкасову сказать не смогли, в личном общении также отказали, мотивировав это опасностью заражения. В разговоре с журналистом адвокат добавил, что не исключает вероятность госпитализации Филинкова из-за голодовки и попытки врачей уговорить его снова начать питаться.

Виктор Филинков полностью отказался от пищи и перешел на воду 30 октября. Никаких требований он не заявлял, голодовку объявил в знак солидарности с политзаключенными.



