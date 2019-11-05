Камера на 108 мегапикселей. Китайцы из Xiaomi показали конкурента iPhone, который стоит вдвое дешевле

Компания Xiaomi представила свой первый смартфон с пятью камерами Xiaomi Mi CC9 Pro, за пределами Китая получивший название Mi Note 10 Pro. Ранее таким количеством сенсоров могла похвастаться лишь Nokia 9 PureView.

Как следует из опубликованных 5 ноября материалов компании, покупателям предложат телеобъектив на 5 мегапикселей с 10-кратным увеличением и оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный портретный объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольник на 20 мегапикселей и датчик для макросъемки на 2 мегапикселя. Основным стал сенсор Samsung Bright HMX с разрешением 108 Мп и возможностью 50-кратного цифрового зума.





Телефон также получил 6,47-дюймовый изогнутый по краям дисплей AMOLED с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 730G, 8 Гбайт ОЗУ и накопитель емкостью до 256 Гбайт и аккумулятор на 5170 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт. Объявленная стоимость нового устройства – от 400 по 500 долларов.

Introducing the lineup of #MiNote10 Penta Camera! How would you name this powerful camera team? Let us hear your creatives! #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/JH9FBrCwwW — Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) 31. Oktober 2019

Ранее американская корпорация Apple сообщила о снижении доходов от продаж своих смартфонов iPhone в IV квартале 2019 года. Они снизились на 9,2% — до $ 33,3 млрд по сравнению с $ 36,7 млрд за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на релиз 11-го поколения телефонов, который не вызвал ажиотажа в магазинах.