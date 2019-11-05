Русское географическое общество сделало Стивена Сигала амбассадором своего проекта про античную Россию

Послом (амбассадором) глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» стал голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал.

«Голливудский актер и мастер восточных единоборств стал амбассадором глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Сертификат Сигалу вручил автор и руководитель проекта Христофор Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО)», — сообщили 5 ноября РИА Новости в представительстве проекта.









Стивен Сигал в ответ заявил, что отметил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес. Он вспомнил о 20 годах, прожитых в Японии, и обещал оказать содействие в продвижении боспорского проекта на родине самураев. По его словам, статус амбассадора в полной мере отвечает его просветительским интересам и отношению к историческому наследию.

Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» родился летом 2018 года, после фестиваля «Античное наследие России», прошедшего в пяти городах Краснодарского края. Сейчас в проект включены более 35 площадок 12 городов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. В 2019 году маршрут уже опробовали на себе туристы из Австрии, Словении, Германии и Китая.



