Ветер накрыл светофором едущую машину на Северном, а в Славянке разогнал тележки для покупок

Первые последствия сильного ветра в Петербурге 5 ноября – сломанные дорожные знаки в разных концах города.

На Северном проспекте, у пересечения с улицей Есенина, на проезжающий мимо автомобиль упала стойка светофора и знака «Пешеходный переход», сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Этот светофор уже с полгода качался от ветра, на другой стороне дороги такая же история», – добавляют горожане в комментариях.

На пересечении улицы Бабушкина и бульвара Красных Зорь погнуло ещё один знак – его показывают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное».





Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

В Славянке, на Ростовской улице, от ветра разлетелись тележки супермаркета. Одна естественным образом прикатилась в припаркованный напротив съезда «Ларгус», другая умудрилась добраться до стоящей в углу «Хёндэ». «Тележки работники могут убрать, а вот следы на машинах останутся», – пишет очевидец.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

Непогоду и даже метель петербуржцам обещают начиная с выходных. Главный синоптик города Александр Колесов подтвердил «Фонтанке», что снег будет, начнётся он ближе к вечеру, но уже ночью закончится.