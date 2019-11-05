Рабочие, которые сорвались вместе с кабиной лифта в роддоме, нарушили правила безопасности. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после падения двух мужчин вместе с кабиной лифта в 18-м роддоме Невского района. Подозреваемых в нем пока нет.

Как сообщает 5 ноября СК, дело возбуждено по первой части 216-й статьи. В ней идет речь о нарушениях правил безопасности при проведении строительных работ.

Двое мужчин серьезно пострадали и находятся в больнице в тяжелом состоянии с вечера 4 ноября. Причиной падения кабины с высоты 4-го этажа называется обрыв троса во время его монтажа. По данным «Фонтанки», оба пострадавших родом из Армении.



