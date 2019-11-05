Черчесов вызвал пять игроков «Зенита» на заключительные матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Сан-Марино. В него вошли пять футболистов, играющих в петербургском клубе.

Состав сборной России:

вратари: Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо», Москва);

защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов», Ростов-на-Дону);





полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав», Чехия).

Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начнет 10 ноября в Сочи.

Сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Команда Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице. Далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России 16 ноября сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге, тремя днями позднее российские футболисты на выезде встретятся с командой Сан-Марино в заключительном матче квалификации. В любом случае задачу выхода в финальную часть турнира, которая состоится летом следующего года, сборная уже решила. Напомним, что в Петербурге пройдут матчи одной из групп финальной стадии турнира.