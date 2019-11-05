Просыпаюсь - я в космосе... Посмотрите, как это

Соцсети напугало видео спящих астронавтов. Впрочем, то, что у них все не так, как у людей на Земле, не новость. Посмотрите, как на орбите моют голову, бреются и ходят в туалет. Видео секса пока не выкладывали.

кадр из видео

Дело было на американском Space Shuttle. Криповое видео выложил в «Твиттере» ведущий BBC World News Льюис Воган. «Никогда не видел, как астронавты спят в космосе. Выглядит намного жутче, чем я себе представлял». Картинка и правда достойна ночных кошмаров. «Фонтанка» собрала и другие видеоролики с орбиты, на которых астронавты моются, бреются, готовят пиццу и занимаются тем, что на Земле было ерундой, а в космосе становится научным экспериментом.

В комментариях под роликом, опубликованным Воганом, пользователи «Твиттера» отметили, что для полноты картины в «спальне» астронавтов не хватает только яйца Чужого. Вообще удивительно, как всем этим героям удалось заснуть одновременно — они на орбите восход Солнца видят по 16 раз в сутки. Уж не симулируют ли?

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti — Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019

Тем более астронавты и раньше показывали, как они спят в космосе: сначала надо залезть в «стоячий» спальный мешок, а потом закрыть за собой дверцы шкафа. «Шкаф» для сна изнутри обит чем-то похожим на ватное одеяло. Вот, например, видео Канадского космического агентства. Вероятно, такие капсулы, установленные на МКС, на американских шаттлах не предусмотрены.





А вот как на МКС чистят зубы. Заметьте, тюбик с зубной пастой всегда закрыт.

Чтобы сходить в туалет в невесомости, надо хорошо прицелиться: в космосе отверстие унитаза меньше, чем на Земле. Для малой нужды — специальный шланг. Туалетная бумага — в ассортименте. Есть салфетки российского производства (грубоваты, отмечает астронавт Сунита Уильямс), но можно взять специальные туалетные полотенчики, они помягче.

Женщинам-астронавтам в комментариях под видеороликами из космоса активно завидуют земные женщины. Еще бы! В невесомости не надо делать укладку, шевелюра пышным облаком парит над головой. Но иногда это облако все же приходится мыть. Как – показывает Карен Ниберг.

Астронавт Кристофер Кэссиди стрижется и бреется. В космосе для этого необходим пылесос.

А вот что будет, если в невесомости намочить и попытаться отжать полотенце:

Так на орбите готовят и едят пиццу. Главное правило — все ингредиенты должны быть надежно приклеены к основе.

Бег в условиях невесомости — то еще испытание. Для начала надо пристегнуться к беговой дорожке.

Но есть виды спорта и попроще. Вот астронавт НАСА Скотт Келли играет в пинг-понг шариком воды.

А так астронавты забавляются со спиннером. На самом деле — испытывают на прочность законы Ньютона в условиях невесомости.

Спиннер держится молодцом, а вот йо-йо на орбите — полный провал.

Но порыдать по этому поводу в невесомости не получится.

Но главный вопрос у пользователей соцсетей, увы, стар: могут ли астронавты в космосе сексом заниматься? Космическое агентство, которое первым выложит видео на эту тему, заберет себе весь трафик Вселенной.

Астронавт Ульрих Вальтер в интервью немецкой FOCUS Online утверждает, что если кто и пробовал секс в космосе, то это русские. В своей книге «Адская поездка сквозь время и пространство» («H?llenritt durch Raum und Zeit») Вальтер утверждает, что первая попытка зачатия в космосе предпринималась советскими космонавтами в 1982 году. Правда, в итоге никто так и не родился, но автор уверен, что «у них все было». И уточняет технические аспекты для тех, кто может повторить. Чтобы «стыковка» прошла успешно, надо обязательно держаться за что-то еще, кроме партнера. Отпустил не вовремя или схватился не за то — пиши пропало. Так что в космическом сексе третий — не лишний: должен же кто-то удерживать основных участников эксперимента вместе. Процесс, конечно, перестанет быть интимным. «Там все равно камеры на каждом углу», – философски замечает на этот счет Вальтер.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»