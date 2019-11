Просыпаюсь - я в космосе... Посмотрите, как это

Соцсети напугало видео спящих астронавтов. Впрочем, то, что у них все не так, как у людей на Земле, не новость. Посмотрите, как на орбите моют голову, бреются и ходят в туалет. Видео секса пока не выкладывали.

Дело было на американском Space Shuttle. Криповое видео выложил в «Твиттере» ведущий BBC World News Льюис Воган. «Никогда не видел, как астронавты спят в космосе. Выглядит намного жутче, чем я себе представлял». Картинка и правда достойна ночных кошмаров. «Фонтанка» собрала и другие видеоролики с орбиты, на которых астронавты моются, бреются, готовят пиццу и занимаются тем, что на Земле было ерундой, а в космосе становится научным экспериментом.

В комментариях под роликом, опубликованным Воганом, пользователи «Твиттера» отметили, что для полноты картины в «спальне» астронавтов не хватает только яйца Чужого. Вообще удивительно, как всем этим героям удалось заснуть одновременно — они на орбите восход Солнца видят по 16 раз в сутки. Уж не симулируют ли?

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti