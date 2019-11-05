Жилой комплекс «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино», который возводится компанией «Строительный трест» во Фрунзенском районе Петербурга, аккредитован АО «Россельхозбанк».

Согласно условиям банка, кредит на покупку квартиры в ЖК «Новое Купчино» можно взять от 8,2% годовых при сумме ипотечного займа от 3 млн рублей до 60 млн рублей и первоначальном взносе от 20%. В случае если сумма кредита от 100 тыс рублей до 3 млн рублей, ставка составит от 8,4%. Срок кредитования – до 30 лет.

Также для покупателей квартир в ЖК «Новое Купчино» действует программа «Семейная ипотека» от АО «Россельхозбанк» со ставкой от 4,7% годовых. Условия данной программы распространяются на семьи, в которых родился второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31.12.2022 года. Первоначальный взнос – от 20%. Сумма кредита – от 100 тыс рублей до 12 млн. рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино» возводится компанией «Строительный трест» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта, в шаговой доступности от парков Интернационалистов и Героев-Пожарных. Проект включает в себя 2 352 квартиры, подземную парковку и отдельностоящие многоярусные паркинги. Также на участке, прилегающем к территории застройки, запланировано возведение современного детского сада на 310 малышей. Расположение комплекса отличает развитая транспортная и социальная инфраструктура. В непосредственной близости от ЖК «Новое Купчино» располагается пять детских садов и три школы.

Комплекс «Новое Купчино» будет реализован в пять этапов. В продажу сегодня выведены квартиры двух первых этапов строительства. Квартирография объекта включает в себя 958 однокомнатных квартир, 970 двухкомнатных квартир, 400 трехкомнатных квартир, 24 четырехкомнатные квартиры. Минимальная площадь жилья – 33,4 кв. м, максимальная – 118 кв. м. Студии в комплексе отсутствуют. Стоимость квадратного метра в жилом комплексе начинается от 101,5 тыс. рублей.

Более подробная информация об условиях кредитования на сайте АО «Россельхозбанк» или в отделе продаж компании «Строительный трест» по телефону: (812) 331-2000.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru