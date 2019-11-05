Спецслужбы сообщили о сорванном взрыве в московском метро. Подозреваемого зовут Талант

В Москве задержали 30-летнего мужчину, который исповедовал радикальный ислам и якобы планировал устроить теракт.

«Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест 30-летнего сторонника радикального ислама, подозреваемого в подготовке террористического акта в столице», – об этом 5 ноября сообщает «Интерфакс».

В карточке дела на сайте суда указано, что в отношении фигуранта возбуждено дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт»). Столичный суд поместил Таланта Онурова под стражу до 1 января 2020 года.

По данным источника агентства, задержанный изучал материалы о том, как можно самостоятельно изготовить вызывное устройство. Кроме того, он якобы искал соучастников. Довести задуманное до конца ему не удалось «по независящим от него причинам».





ТАСС стало известно, что Талант – «гражданин одной из среднеазиатских республик». Агентство утверждает, что его якобы задержали в конце прошлой недели на юго-западе Москвы.

Как сообщили «Фонтанке» в Зюзинском районном суде, 11 октября Онуров был отправлен на десять суток под административный арест за мелкое хулиганство. Скорее всего, на свободу он так и не вышел, так как 23 октября в отношении мужчины было возбуждено еще одно дело по той же статье – уже в другом суде Москвы, Черемушкинском.