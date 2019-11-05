Роспотребнадзор навёл порядок на пищеблоке «Ленты»: изъял 200 кг подозрительных продуктов и закрыл

Роспотребнадзор закрыл столовую центрального офиса «Ленты» на Савушкина, 122, в Петербурге. Специалисты управления нашли на кухне множество нарушений, в том числе в хранении продуктов.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу 5 ноября, с воскресенья кишечную инфекцию зафиксировали у 55 человек. Среди них 53 сотрудника центрального офиса ООО «Лента», работник пищеблока и родственник одного из заболевших. В Боткинскую инфекционную больницу госпитализированы 26 человек.

В столовой, где питание организовано по принципу «шведский стол», сотрудники Роспотребнадзора выявили различные нарушения. Так, установлено, что на кухне не соблюдаются температурный режим и сроки хранения пищевой продукции, на мясе нет маркировки, производственный инвентарь и оборудование используются не по назначению; у сотрудников нет медицинских книжек. С реализации снято более 200 килограммов подозрительных продуктов.

Управление организовало противоэпидемические мероприятия, в том числе проведён медосмотр сотрудников и работников пищеблока «Ленты». Последние прошли ещё и лабораторное исследование.





В отношении столовой ООО «Лента» составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября.

Ранее «Фонтанка» писала, что в центральном офисе «Ленты» на Савушкина к медикам с кишечной инфекцией обратились около 60 человек. Предварительно источником заразы называли белорусскую курицу.