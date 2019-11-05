Сегодня с отравлением, завтра с простудой. Сотрудники «Ленты» дожидаются очереди на медосмотр на проходной

Сотрудники центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина, 112, в котором произошло массовое отравление, были вынуждены провести часть рабочего дня перед входом в здание — в очереди на медосмотр.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Владимир, супруга которого работает в офисе ретейлера, ожидание затянулось на несколько часов и отнюдь не было комфортным. «Простояла три часа на холоде и ветре, чтобы попасть к медработникам. Эскулапы спросили, как самочувствие, и послали работать. Завтра на больничный с простудой в лучшем случае», – сообщил он.

В пресс-службе «Ленты» подтвердили, что проверяют сотрудников на предмет отсутствия каких-либо симптомов. Осмотр организован на проходной. Но информацию о том, что работникам приходится мерзнуть в ожидании очереди, в компании опровергли.

«Мы организовали автобусы, чтобы они могли погреться», – прокомментировали в «Ленте».





предоставлено компанией "Лента"

Ранее стало известно, что 60 сотрудников «Ленты» на улице Савушкина, 112, обратились к врачу с симптомами кишечной инфекции. Источником отравления могла стать курица, которая поставлялась в столовую офиса. В компании подчеркивают, что риска для покупателей магазина нет.