От метели Петербургу достанется немного. Колесов не обещает «ничего страшного»

К вечеру 5 ноября улицы Петербурга покроются снегом, но его будет не очень много. Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, на этот раз зона с осадками пройдёт чуть южнее, через Гатчину, и лишь мельком коснётся мегаполиса.

«Вечером пройдёт снег, но уже ночью он закончится. Может, будет несколько сантиметров. Так что ничего страшного не должно быть», – рассказал Колесов и подчеркнул, что забыть о зиме не получится, ведь в ближайшие три дня будет холодать.

По ночам в Петербурге ждут отрицательные температуры, а днём – около 0. По прогнозам синоптика, в сторону плюса столбики термометра поползут только к концу недели, 8 ноября.

Дорожники уже готовятся к вечернему снегу: запасают солевые растворы для обработки дорог в городе и области.



