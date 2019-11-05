Клиенты банка «Санкт-Петербург» предпочитают вкладывать сбережения в долгосрочные депозиты в рублях без дополнительных возможностей

Аналитики банка «Санкт-Петербург» провели исследование и выяснили, как за последние годы изменились предпочтения клиентов, вкладывающих средства в банковские депозиты.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Сегодня, и в целом, в последние 3,5 года наблюдается рост спроса на рублевые депозиты сроком от 1 года, так, доля таких вкладов в портфеле банка «Санкт-Петербург» увеличилась с 30% в конце 2015 г. до 54% в сентябре 2019 г. Впрочем, это неудивительно: продолжается снижение ключевой ставки ЦБ, что напрямую отражается и на падении ставок по вкладам.

При этом клиенты банка «Санкт-Петербург» предпочитают вклады с минимальным количеством опций: почти 90% открытых в банке депозитов не предусматривает таких возможностей, как, например, досрочное изъятие или возможность пополнения. Это связано с более высокой доходностью простых срочных вкладов без дополнительных опций.

Традиционно более половины вкладчиков банка – это люди старшего возраста. Лишь около трети таких клиентов – мужчины, но распределение объемов вложенных средств между мужчинами и женщинами практически равное (50% на 50%), что говорит о том, что у мужчин «средний чек» по вкладу выше (в ~1.6 раза). Средняя сумма вложенных одним клиентом средств составляет немногим более одного миллиона рублей.

Рост спроса на рублевые депозиты в 2019 году особенно выделяется на фоне падения популярности вкладов в валюте. При том, что еще несколько лет назад, в течение финансового кризиса 2014-15 годов произошел значительный прирост доли вкладов в иностранной валюте: с 26% до 36%. Рост был обусловлен как валютной переоценкой уже имевшихся депозитов, так и притоком новых вкладчиков.

«Сегодня мы связываем изменение структуры срочности по вновь открываемым вкладам с желанием наших клиентов зафиксировать текущую ставку на продолжительный срок, – говорит вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Мы также полагаем, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем, поскольку, по нашим прогнозам, ключевая ставка продолжит постепенно снижаться вплоть до 2021 года».

Помимо этого, стоит отметить и существенное падение спроса на депозиты в евро: их доля в портфеле банка снизилась с 16% в 2014 г. до 5% в 2019 г. Это обусловлено сохраняющимися с 2014 г. отрицательными ставками Европейского Центрального банка и повышением Банком России нормативов Фонда обязательного резервирования, в связи с чем многие банки снизили ставки по депозитам в евро до 0,01%, а ряд игроков и вовсе прекратил прием вкладов в этой валюте. Часть клиентов банка перешла на депозиты в долларах США, однако доходность долларовых вкладов невысока на фоне сравнительно стабильных курсов валюты, из-за чего темпы роста вкладов в иностранной валюте ниже, чем по рублевым депозитам. Для валютных депозитов также свойственен повышенный спрос на сроки от 1 года, так как на длительные сроки банки предлагают наилучшие условия для вложений.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Аналитики банка приводят несколько финансовых советов, которые помогут вкладчику оптимально распорядиться деньгами. «Составляйте портфель депозитов на случай, если вам экстренно понадобятся деньги. Храните основную сумму вложений на депозите с максимальной ставкой, а какую-то часть – на сберегательном счете или депозите с возможностью снятия и пополнения. Тогда вам не придется расторгать основной депозит, и вы не потеряете процентные доходы по нему, – отмечает Дмитрий Алексеев. – Для долгосрочных накоплений имеет смысл открыть депозиты в нескольких валютах, чтобы обезопасить себя от риска валютных колебаний. Ставки по депозитам в евро сейчас довольно низкие, поэтому в качестве основной иностранной валюты для накоплений стоит рассматривать доллары США».

Подробнее о вкладах банка «Санкт-Петербург», которые помогут сохранить и приумножить сбережения, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/deposits/.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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