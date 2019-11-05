Вклады с уменьшенной выгоды: крупнейшие банки опустили ставки по депозитам до 6,36%

Крупнейшие банки России снизили предлагаемые процентные ставки по рублевым депозитам. Если в первой и второй декадах октября средняя максимальная ставка держалась на уровне 6,48%, то в третьей опустилась до 6,36%.

Как говорится в материалах ЦБ РФ от 5 ноября, в ТОП-10, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Напомним, что Центробанк 25 октября снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5%. Ниже она была только до присоединения Крыма. И анонсировал дальнейшее активное снижение, которое напрямую влияет на доходность депозитов.



