Группа «Эталон» разработала революционное web-приложение для управления проектами

Группа «Эталон»

Новая разработка представляет собой облачный сервис для управления инвестиционно-строительными проектами на базе информационных моделей (BIM-моделей) объектов строительства по части мониторинга охраны труда и техники безопасности, а также контроля объемов и сроков строительства.

Иными словами, разработка позволит создать единую инфраструктуру сбора, хранения и обработки данных о реализуемом инвестиционно-строительном проекте.

Разработанная web-based платформа называется «Система комплексного контроля строительства (СККС)». Она позволяет вести эффективный мониторинг охраны труда и техники безопасности на строительных площадках Группы «Эталон», получать актуальную информацию с подконтрольных площадок в режиме реального времени, в 3D-представлении видеть места нарушений техники безопасности, определять места возникновения опасных ситуаций, которые требуют немедленного вмешательства.

На ежегодной конференции Autodesk University Russia, которая проходила в этом году в Московской школе управления СКОЛКОВО, эксперты Группы «Эталон» – генеральный директор НТЦ «Эталон» Арсентий Сидоров и директор Службы комплексного контроля строительства Анастасия Пулатова выступили с докладом на тему «Разработка web-приложений для управления строительством на базе Autodesk Forge» и показали прототип раздела «СККС» для контроля хода выполнения строительно-монтажных работ, основанный также на BIM-моделях. Данный раздел системы «СККС» позволяет с любого устройства получить информацию о ходе строительного процесса в нужной детализации, проанализировать ситуации опережения или возможное отставание по всему спектру строительно-монтажных работ, проанализировать прогнозируемые системой сроки завершения работ, получить наглядное представление (в 3D) о состоянии строящегося здания, где будут отражены все факты изменения относительно календарного графика строительства.

Разработка позволит снизить издержки Группы «Эталон», связанные с покупкой оборудования и ПО, а также существенно экономить рабочее время сотрудников как строительного мониторинга, так и ведущих инженеров Службы комплексного контроля строительства.

Разработка ведется в контуре внутренних информационных решений Группы «Эталон» без затрат на содержание и доработку рыночных предложений. Платформа «СККС», наращивая функционал и агрегацию данных, будет интегрирована в комплексное решение для Группы «Эталон» как «Информационная система управления проектами».

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