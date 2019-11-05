В Петербурге сотруднику банка нечем было платить ипотеку. Деньги нашлись на карте клиента

Сотрудник петербургского банка пошел на кражу из-за долга по ипотеке, который нечем было погасить. Такое уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Как сообщает 5 ноября горпрокуратура, проблемы с платежеспособностью у клерка возникли в декабре 2018 года. Подходил очередной срок уплаты кредита за квартиру, а денег взять было неоткуда. По версии следствия, сотрудник банка вышел из положения таким образом: он изготовил локальную карту на имя одного из клиентов, получил пин-код и через банкомат обналичил 20 000 рублей клиента.

Дело по статье «кража, совершенная с банковского счета» уже отправили в суд.



