Добро или зло. Министерство образования хочет изменить порядок оглашения тем итоговых сочинений

Много списывают из Интернета. Еще и с ошибками. Таковы основные претензии Министерства образования к общей массе итоговых сочинений. Нужна реформа, считает министр. Но пока не говорит, какая.

О том, что Министерство просвещения РФ вместе с Рособрнадзором будет менять порядок оглашения тем итогового сочинения для одиннадцатиклассников, на Всероссийском съезде учителей и преподавателей русского языка и литературы заявила глава ведомства Ольга Васильева.

«И я думаю, что вместе с Рособрнадзором мы изменим в ближайшее время порядок объявления тем итогового сочинения. Потому что мы объявляем традиционно, объявляем блоки, их пять. Дальше получаете вы, получаем мы, получают все остальные огромное количество сочинений, взятых из интернетного массива... эти сочинения, которые народ берет честно из интернета и так же честно нам сдает», – цитируют министра 5 ноября РИА Новости.









Васильева также отметила, что даже в этих сочинениях из Интернета школьники допускают орфографические и синтаксические ошибки.

Успешное написание сочинения является допуском к сдаче ЕГЭ. В 2019 году темами итогового сочинения будут «Война и мир» — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». У каждой темы будет по пять подтем, которые объявят за 15 минут до экзамена.



