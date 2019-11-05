Если всю зарплату пустить на дизель. Петербург вошёл в двадцатку регионов с самым доступным топливом

Благосостояние россиян измерили в литрах дизельного топлива. Согласно проведённому исследованию, больше всего дизеля на свою зарплату может купить житель Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – житель Дагестана.

Как сообщает 5 ноября РИА Новости, чтобы определить этот показатель, среднемесячную зарплату в регионе (за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ) разделили на среднюю по региону потребительскую цену на дизтопливо. По данным на середину октября 2019 года, лидер рейтинга – ЯНАО, здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. На первых строчках также Москва и Чукотка (более 1,5 тысячи литров). В числе лидеров по доступности топлива преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только в двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже общероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно.

В 2019 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными: в середине октября в целом по стране этот показатель был равен 46,24 рубля за литр, что на 0,9% ниже, чем в конце 2018 года. Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличаются в разных регионах страны, а разница в ценах между максимумом и минимумом превышает 50%, отмечает РИА Новости.





При этом уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности, так как уровень заработных плат в разных регионах также существенно различается. Так, меньше всего дизеля на среднемесячную зарплату могут купить жители Республики Дагестан (504 литра) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров), хотя уровень цен там ниже общероссийского больше чем на 1 рубль.

Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне (менее 40 рублей за литр), самое дорогое – в Якутии и на Чукотке (более 55 рублей). В целом по стране средняя цена составляет 46,24 рубля за литр.