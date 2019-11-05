Происшествия
Экологи вывезли из петербургской коммуналки 100-килограммовую бомбу замедленного действия
Петербургские экологи спасли коммуналку в Невском районе от дивана-убийцы, сообщает 5 ноября городской комитет по природопользованию.
В Смольном уточнили, что сотрудники экологической аварийной службы вывезли диван, на который пролилась ртуть на минувшей неделе. Внутри предмета мебели были одеяла, подушки и постельное бельё. Общий вес заражённой мебели составил центнер. Место, на котором стояла угроза здоровью жильцов, обработали специальными реагентами.