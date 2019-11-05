Шпионы, как мы. Каждый пятый россиянин хотел бы сделать из ребёнка разведчика, равняются на Зорге, Штирлица и Путина

Россияне массово хотят растить разведчиков: смотрят на Рихарда Зорге и Владимира Путина. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным 5 ноября, представителей этой профессии в стране уважают настолько, что каждый пятый хотел бы такую работу для свои детей и внуков.

В число самых известных разведчиков попали Рихард Зорге (15%), Штирлиц – Максим Исаев (8%), Николай Кузнецов (5%), Владимир Путин (4%) и Рудольф Абель (3%). Сергей Скрипаль в «топ-5» не попал, но о нём вспомнил 1% опрошенных.

Судя по ответам на вопрос о любимых фильмах про агентов, образ шпионов большинство россиян ассоциируют со временем Великой Отечественной войны и советской эпохой: 43% предпочитают другим лентам «Семнадцать мгновений весны», 5% – «Щит и меч», 3% – тетралогию о Михаиле Тульеве и «Подвиг разведчика». Фильмы про «агента 007» любимыми назвали 2% респондентов. Специалисты ВЦИОМ отмечают, что молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет чаще других высоко оценивает престижность работы разведчиком.

Ранее социологи выяснили, что большинство россиян хотели бы видеть в президентском кресле Штирлица.

5 ноября в Вооруженных силах РФ отмечается День военного разведчика. В этот день в 1918 году в РСФСР в составе Полевого штаба Реввоенсовета республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии. Оно стало прообразом ныне действующего центрального органа военной разведки России — Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ), являющегося органом внешней разведки Минобороны России.



