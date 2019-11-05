МИД РФ: Эстония не пустила на свою территорию самолет с российским вице-премьером

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что в начале октября российский вице-премьер не смог пролететь на территорией соседней прибалтийской республики.

«В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту», – цитирует 5 ноября заявление Захаровой РИА Новости.

По ее словам, ранее в территориальные воды Эстонии был запрещен заход российского корабля «Академик Примаков» и парусника «Седов». Официальные представитель российского внешнеполитического ведомства назвала такое поведение соседней страны «недружественными демаршами».

«Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», – резюмировала Захарова.



