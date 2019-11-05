47 дел российских атлетов направлены в спортивные федерации для расследований
Международное антидопинговое агентство (ВАДА) направило на рассмотрение в международные спортивные федерации 47 дел российских спортсменов для дальнейшего расследования. Как сообщает, пресс-служба организации, это первые результаты по итогам изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории
«ВАДА продолжает изучение и подготовку новых пакетов», – говорится в официальном сообщении.
Между тем стало известно от тысячах изменений, которые были внесены в электронную базу данных московской лаборатории перед ее отправкой в ВАДА.
Справка:
Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако в сентябре министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия. В ответ на это в сентябре 2018 года российское агентство получило условное восстановление в правах при условии выполнения ряда требований, одно из которых – передача всех допинговых баз отечественных спортсменов. После небольшой задержки, которая вызвала новую волну критики и требований повторно дисквалифицировать РУСАДА, базы были все-таки переданы.