47 дел российских атлетов направлены в спортивные федерации для расследований

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) направило на рассмотрение в международные спортивные федерации 47 дел российских спортсменов для дальнейшего расследования. Как сообщает, пресс-служба организации, это первые результаты по итогам изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории

«ВАДА продолжает изучение и подготовку новых пакетов», – говорится в официальном сообщении.

Между тем стало известно от тысячах изменений, которые были внесены в электронную базу данных московской лаборатории перед ее отправкой в ВАДА.



