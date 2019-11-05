Дорогая нефть и отсрочка Brexit: индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи вновь обновляет рекордные уровни, все ближе подбираясь к круглой отметке в 3000 пунктов. 5 ноября он побил исторический максимум — 2950 пунктов.

Максимальное значение индекса с начала открытия торгов составило 2965,48 пункта. По состоянию на 12:07 он был на уровне 2948. Предыдущий рекорд в 2900 пунктов индекс Мосбиржи побил 30 октября.

Рост идет на фоне дорожающей нефти. В пятницу цены на нефть вновь поднялись выше $ 60 за баррель и сегодня уже курсируют на уровне $ 62 по марке Brent, отметил Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». Тем временем европейские и американские индексы обновляли в понедельник многомесячные максимумы. Рынки успокоились относительно политических неурядиц с Brexit, торговыми войнами США и Китая, поддерживаемые стимулирующей политикой центробанков.



