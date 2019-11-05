В БДТ снова идут реставраторы. Теперь - другие, за 616 млн они осушат подвалы

Контракт на 616 млн рублей на работы по сохранению объекта культурного наследия, БДТ им. Товстоногова в Петербурге, получило акционерное общество «Ренессанс-Реставрация». Компании предстоит отремонтировать подвальные помещения театра, гидроизоляция которого была нарушена в ходе неудачной реконструкции 2011–2014 годов. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

Заявка второго претендента на подряд, концерна «Ленпромстрой», была признана не соответствующей условиям конкурса. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит демонтировать поврежденные элементы отделки, восстановить закрепление грунтов, провести ремонт гидроизоляции. Завершить работы компания должна в декабрю 2020 года. Заказчиком работ является московское ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Напомним, в сентябре министр культуры РФ Владимир Мединский отстранил Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта от организации ремонтных работ в БДТ. Ранее «Фонтанка» подробно писала о многочисленных проблемах, которые получил театр после реконструкции. Из подвальных помещений постоянно приходится откачивать воду.

По данным базы СПАРК, только в 2019 году «Ренессанс-Реставрация», не считая подряда БДТ, заключила госконтрактов на 1,4 млрд рублей. Годом ранее акционерное общество набрало контрактов еще больше – на 2,36 млрд рублей.

В марте 2019 года фирма получила контракт на 235 млн рублей на реставрацию объекта культурного наследия «Катальная горка», находящегося в ведении государственного музея-заказника «Петергоф». В этом же году «Ренессанс-Реставрация» занялось реставрацией Инженерного замка. Также акционерное общество в рамках первого этапа реставрации и приспособления под современное использование укрепляло основание здания Биржи. Эксперты тогда высказали опасение, что избранный метод бурения скважин и заполнения их цементным составом может оказаться слишком жестким.



