Лопнувшая на Дундича труба стала уголовным делом. Обварившийся мужчина всё ещё в реанимации

Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело о прорыве трубы в Купчино, где пострадал человек. Об этом в пресс-службе ведомства сообщают 5 ноября.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам проведения доследственной проверки по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения 31 октября 2019 года около одного из домов по улице О. Дундича и госпитализации с термическими ожогами пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в релизе.

Как рассказали «Фонтанке» в городском комитете по здравоохранению, пострадавший пенсионер, которому почти 90 лет, всё ещё находится в ожоговой реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

Напомним, внутриквартальная труба на Олеко Дундича лопнула 31 октября. Коммуникации принадлежат ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Разлившийся кипяток сделал временно невозможным движение общественного транспорта.



