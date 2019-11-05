В ожидании циклона: дорожники готовят солевые растворы для сильной метели в Петербурге и области

В Петербурге и Ленинградской области в ближайшие два дня, по прогнозам синоптиков, ожидается метель и сильный снег, при этом температура воздуха будет гулять вокруг нуля – от минус 4 градусов по Цельсию до плюс 1. Для борьбы с последствиями возможного снегопада дорожный комитет и ГКУ «Ленавтодор» дали указание ДРСУ готовить солевые растворы, которые не позволяют образовываться наледи на проезжей части, сообщили «Фонтанке» 5 ноября в пресс-службе комитета.

В минувшие выходные дорожники Ленобласти работали без отдыха. Сильный мокрый снег шёл на востоке региона, порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Безопасность автомобилистов на дорогах круглосуточно обеспечивали до 300 единиц спецтехники и 200 рабочих, от снега и наледи очищено 2 тысячи километров региональных трасс.

Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» приняла 11 заявок от водителей из Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского и Гатчинского районов, все обращения были переданы для выполнения в районные дорожные службы — ДРСУ. Телефон горячей линии: 8-812-251-42-84.

Сегодня Санкт-Петербург располагается на северо-восточной периферии циклона, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в городе плюс 1–3 градуса, в Ленинградской области от минус 1 до плюс 4, ветер северо-восточный, 6–11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 750 мм рт. ст., что ниже нормы, предсказывает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



