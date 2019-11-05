350 тысяч жителей Петербурга получат выплаты в честь 75-летия Победы. И медаль

Около 350 тысяч человек горожан получат выплаты от трёх до семи тысяч рублей в мае 2020 года. Об этом 5 ноября сообщает комитет по социальной политике администрации Петербурга .

Выплаты полагаются ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны, а также гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года. Тем, кто в мае не получит выплаты «в автоматизированном порядке», нужно будет подать заявление в администрацию своего района до 5 декабря 2020 года.

На памятной медали, которая также полается ветеранам, в этом году изображена фигура воина в форме и с ППШ в руках. На стене Рейхстага солдат пишет слово «Победа!». На оборотной стороне выгравирована надпись «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне».



