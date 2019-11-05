Петербургскую альпинистку сняли со скалы на Байкале. Как раз, чтобы она успела на самолет домой

На Байкале 29-летния петербурженка застряла на скале и замерзла. Спуститься она смогла только при помощи байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Мы прибыли к предполагаемому месту происшествия и приступили к поиску с воды. Осматривая скалы в районе первого тоннеля, обнаружили девушку. Она сидела на скальном сбросе высотой 10-15 метров, который находился прямо над тоннелем. Подъем от железной дороги до скалы составил около 200 метров», – сообщает 5 ноября МЧС.









Трое спасателей отправились на место ЧП на катере. Петербурженку удалось снять при помощи альпинистского снаряжения, затем ее доставили на базу поисково-спасательного отряда.





Спасенная «замерзла, но не пострадала», поэтому даже успела на свой рейс домой.