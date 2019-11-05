Коллектор, подозреваемый в краже данные о должниках Сбербанка, отделался лёгким испугом. В СИЗО он не провел и двух недель

Коллектору, подозреваемому в краже данных клиентов Сбербанка, изменили меру пресечения. Из СИЗО он отправился под домашний арест.

Об этом 5 ноября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее решение Волгоградского областного суда. Тот отпустил из-под стражи ранее арестованного Антона Бутурлакина, который подозревается в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе Сбербанка. В суде подозреваемый сообщил, что работает старшим руководителем ООО "Национальная служба взысканий" (НСВ), ранее судим не был. Также он заявил, что скрываться не планировал и написал явку с повинной.

"Апелляционные жалобы защитника и адвоката удовлетворить. Изменить Бутурлакину меру пресечения на домашний арест", – сказала судья.

Напомним, ранее "Фонтанка" писала о том что 25 октября Центральный районный суд Волгограда арестовал Бутурлакина, известного в Сети под ником "Антон 2131", на два месяца, до 24 декабря. В Сбербанке заявили, что после ЧП с коллектором расторгнут договор с НСВ и проверят систему защиты данных проблемных заемщиков. На следующий день в НСВ подтвердили, что сотрудник агентства украл данные клиентов одного из российских банков, но в открытый доступ эта информация не попала. а также извинились перед партнёрами.

По версии следствия, в октябре 2019 года Бутурлакин, имея доступ к сведениям данных Сбербанка, передал их третьим лицам, за что получил 40 тыс. рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).



