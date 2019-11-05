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Власть
05.11.2019 12:18
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В Петербурге назван лидер уголовного сыска. За него генерал Плугин слышал разное

Начальником уголовного розыска полицейского главка назначен полковник Колесников. На это решение надеялись не только в полиции, ведь начальник ГУ МВД долго раздумывал над противоположной информацией о нем.

В Петербурге назван лидер уголовного сыска. За него генерал Плугин слышал разное

«Фонтанка» обратила внимание, что, несмотря на то, что новый шеф всех сыщиков двух регионов родился в непростой семье и считался у прошлой команды самым эффективным, поставлен он на ключевую должность незнакомым ему руководителем.

5 ноября, по информации «Фонтанки», начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Роман Плугин издал приказ по личному составу № 1440. На должность начальника Управления уголовного розыска назначен полковник полиции Олег Колесников. Предыдущий начальник УУР, Игорь Парадеев, летом этого года встал на ступеньку выше – заместителем по оперативной работе начальника полиции ГУ МВД. 41-летний полковник Колесников до 5 ноября был заместителем начальника УУР.

«Фонтанка» знает, что после ухода Парадеева среди оперативников активно обсуждались перспективы именно Колесникова. Негласно это происходило не только в главке. Так, например, в Следственном комитете Петербурга, по уголовным делам которого Колесников работал последние 20 лет, были очень не против, чтобы он стал начальником всего сыска. Кстати, то же самое происходило и в региональном Управлении ФСБ, с той только разницей, что одни болели за назначение Колесникова, а другие не скрывали обратного желания.


Колесников пришел оперативником в «убойный» отдел Московского района в 1999 году. Вскоре на его территории было совершено последнее политическое убийство в Петербурге – 20 октября взорвали спикера городского парламента Виктора Новоселова. Раскрытие привело Колесникова в только что созданный бывшим начальником ГУВД Владиславом Пиотровским «заказной» отдел. Через десятилетие Колесников возглавил это подразделение. Последние четыре года был заместителем начальника УУР. 

Большинство понимающих удивлялись, отчего его не назначают выше. Не являются же секретом его и связи его семьи. Он сын ныне покойного, а в прошлом влиятельного главы Выборгского района Виктора Колесникова и, соответственно, племянник в прошлом заместителя генерального прокурора Владимира Колесникова. Тем не менее, похоже, при экс-начальнике ГУ МВД Сергее Умнове ему более ничего не светило, несмотря на внешне крайне лояльное отношение. Таким образом, за последние годы Олег Колесников, с одной стороны, стал фактическим лидером среди подчиненных, с другой – человеком, кому не грозит сидеть в президиуме. «Фонтанка» же подавала его в списке самых опасных силовиков Петербурга. Понятно, что его знают весь город и область, а в Москве на серьезном уровне берут на него трубки. 

«Фонтанка» знает, что после появления новой столичной команды и, как следствие, нашествия московского десанта (особенно в Управлении экономической безопасности) генерал Плугин задумался и над ролью начальника УУР. В этом контексте ему доводили о Колесникове противоречащие впечатления: от уровня "Олег Викторович лучше всех", до "Колесников – абсолютное зло". 

Евгений Вышенков,

«Фонтанка. ру»

Постскриптумом добавим: Колесников вредной привычкой – курением – не страдает, иностранными языками не владеет, не любит носить полицейский мундир или даже галстук, одевается модно, по характеру чрезвычайно уравновешенный. Если кто-то вам будет рассказывать, что он кричал, то собеседник рассказывает сказки.

Е. В.

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