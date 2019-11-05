Беглов исключил «Сад на Неве» из ЗНОП. Как только закон вступит в силу, его оспорят в суде

Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 ноября подписал закон об исключении «Сада на Неве» на Смольной набережной из перечня зеленых насаждений общего пользования. Об этом 5 ноября написал в Facebook депутат городского парламента Борис Вишневский.

Из перечня зеленых насаждений (ЗНОП) исключили 2,85 га на Смольной набережной, где планируется построить Судебный квартал. Проект сменил локацию после того, как в апреле 2019 года было объявлено, что в Петроградском районе, на проспекте Добролюбова, вместо здания Верховного суда будет разбит парк.

Взамен в перечень «зелени» включили 6 участков общей площадью 3,6 га. Это бульвары на улице Черняховского (0,584 га), на Синопской набережной, у Большеохтинского моста (0,606 га), на набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до линии Октябрьской железной дороги (0,468 га), сквер у моста Александра Невского (0,53 га), бульвар на Воскресенской набережной (0,991 га), на Захарьевской улице от Литейного проспекта до Потемкинской улицы.

Кроме того, расчет не учитывал Летний и Михайловский сады, а также сквер Инженерного замка. Их территория имеет статус «Ведомственная территория объекта культурного наследия». Если посчитать и эти три объекта, то показатель обеспеченности жителей Центрального района зелеными насаждениями увеличится до 6,4 кв. м при норме 6,0.





Ранее «Фонтанка» прогулялась по новым скверам и выяснила, что как минимум пять из них значатся в перечне зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, в отличие от ЗНОП, которые служат рекреацией. В третьем чтении Заксобрание приняло закон 30 октября.

Закон вступает в силу 11 ноября. В этот день депутаты от партии «Яблоко» намерены направить иск, оспаривающий поправки. Напомним, что закон о ЗНОП прямо запрещает сокращать число зеленых насаждений, если обеспеченность скверами на территории района не дотягивает до норматива. В Центральном районе, в свою очередь, вместо минимальных 6 кв. метров на человека обеспеченность составляет только 4,4 «квадрата».