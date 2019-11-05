Два фургона-перевёртыша на Приморском: по словам очевидцев, «Фиат» влетел в дорожников

Авария сразу с двумя перевёртышами затрудняет движение по Приморскому шоссе, на участке от Лисьего Носа к Лахте, утром 5 ноября. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись «Фиат Дукато» и «Газель» дорожных служб, обе машины подпрыгнули и опрокинулись на бок.

Александр рассказывает, что авария случилась прямо перед ним. По его словам, дорожники работали, кажется, были выставлены специальные конусы, а водитель «Дукато», похоже, не заметил их. «Я все это в зеркало видел, «Газель» аж в воздух взлетела, – добавляет Дмитрий. – Это ужас, мягко сказано».





На кадрах очевидцев видно, что на место прибыла машина МЧС. По данным «Яндекс.Карт», пробка перед ДТП выросла почти до 2 километров.