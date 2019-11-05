Почти 40% россиян ничего не слышали о «московском деле». А те, кто следит за ним, считают его попыткой устрашения оппозиционеров

Так называемое «московское дело» о массовых беспорядках в столице вызывает у граждан РФ больше сочувствия, чем преследование ФБК Алексея Навального. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованные 5 ноября.

Большинство россиян слышали о «московском деле», хотя и тех, кто ничего не знает, достаточно много — 40%. Внимательно следят за его ходом лишь 7%. При этом среди тех, кто наслышан о возбуждении уголовных дел в отношении участников протестов, 57% уверены, что действия властей направлены на «устрашение оппозиционно настроенной общественности», а еще 34% отметили желание «наказать виновных в организации массовых беспорядков и несанкционированных акций и сопротивлявшихся органам правопорядка летом».

При этом отношение опрошенных к делу ФБК разделилось. Почти 47% ничего не знают об этом. 18% назвали преследование фонда Алексея Навального «защитой государства от агентов влияния со стороны зарубежных государств», а еще 12% – «борьбой государства с отмыванием денег». Лишь 18% заявили, что обвинения в адрес ФБК – это «желание власти подавить независимые антикоррупционные расследования».

Деятельность Алексея Навального одобряют 9%, о нейтральном отношении заявили 31%, а об отрицательном – 25%.

Напомним, что АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.



