Пресс-релизы
14 ноября - круглый стол «Архитектура современного Петербурга. Либо дешево, либо красиво?»
Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол с участием председателя КГА Санкт-Петербурга Григорьева В.А. по теме: «Архитектура современного Петербурга. Либо дешево, либо красиво?»
Приглашаем представителей компаний застройщиков, архитектурных студий обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Чем мотивирована потребность согласовывать облик всех новых зданий? По каким параметрам он будет оцениваться (фасад, планировки, разводка коммуникаций, цветовое решение)?
- Как выбирают архитектурную концепцию новостроек – оформление фасадов, дополнительных элементов оформления и пр.? Какую цель преследует архитектура в массовом строительстве?
- Как архитектура влияет на стоимость жилья или наоборот?
- Есть ли вообще архитектура в масс-маркете, или это особенность более дорогих классов жилья?
- Современные архитектурные тенденции в массовом строительстве: как в дизайне, так и в планировках. Правда ли, что постепенно вся архитектура уходит внутрь дома и выражаться будет, например, в гибких оригинальных планировках т.д.?
- Архитектурные ошибки в оформлении новых районов – что сегодня считается красивым, а что – нет?
- Каким город и бизнес видит облик новых районов – какой должна быть и новых районов, если у каждого проекта визуальная концепция своя?
По вопросам участия обращаться:
Елена Фуганова
+7 (981)791-30-83
elena.fuganova@fontanka.ru