14 ноября - круглый стол «Архитектура современного Петербурга. Либо дешево, либо красиво?»

Жилой комплекс «АквилонPARK», который строится в поселке Коммунарка Новомосковского АО, вошел в шорт-лист московской премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс Новой Москвы». Всего в этом году на премию в разных номинациях было заявлено порядка 100 проектов.