Видео: Обвиняемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре беспрепятственно зашел в детсад и бродил по нему в поисках жертвы

Опубликовано видео того, как обвиняемый в убийстве ребенка пришел в детский сад Нарьян-Мара. Он спокойно прошел в дошкольное учреждение, и никто даже не поинтересовался, кто он и зачем пришел.

Выложенный Следственным комитетом ролик длится две с половиной минуты. В первой части показано, как 36-летний Денис Поздеев проходит на территорию «Сказки» и дергает двери. Они закрыты, и мужчина звонит в домофон. Ему дистанционно открывает охранник — без лишних вопросов, видимо, приняв за родителя. В помещении злоумышленника не встречает никто — он поднимается на второй этаж, где мечется по коридору, открывает и закрывает двери, а в конце концов заходит в спальную группу, где в тихий час отдыхают малыши.

Далее показано, как преступника выводят из детсада, заломив руки. Последние кадры относятся к следственным действиям на месте расправы. Как сообщает 5 ноября СК, нарьянмарцу предъявили обвинение.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Поздеев поведал следователям про заклинание «про вечную жизнь близким». Ради этого, уверял мужчина, и нужно было убить маленького ребенка. Издание с заклинанием, заявил он, продавалось в книжном магазине.





Напомним, трагедия произошла 31 октября. В спальне одна из воспитательниц попыталась преградить злоумышленнику путь в спальню, вторая побежала звать на помощь, но женщины не смогли защитить подопечных. Мальчик 6 лет получил ножевое ранение шеи, ставшее смертельным. Кроме самого Поздеева задержан сотрудник ЧОП «Святогоръ». Ему предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Охранник признал вину частично. Третье уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц детсада, не обеспечивших безопасность малышей.

1 ноября в Нарьян-Маре простились с погибшим ребенком. Проводить его пришел почти весь город.