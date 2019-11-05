12 бутылок вина отправили на МКС. Но пить его космонавты не будут

На МКС отправили вино для изучения процесса выдержки. Параллельно выдержку аналогичного алкоголя будут проводить и на земле.

Как пишет 5 ноября «Коммерсант», эксперимент затеял французский стартап Space Cargo Unlimited. На Международной космической станции (МКС) 12 бутылок вина проверят на выдержку в условиях микрогравитации.

«Образцы вина, взятые из одной и той же партии, будут выдерживаться одновременно на Земле и МКС в течение одного года, после чего бутылки с МКС вернут на Землю, где они будут сравниваться с земными экземплярами», – сообщает издание.







Вино как на Земле, так и на МКС для чистоты эксперимента будет запечатанным, и хранить его должны при постоянной температуре около 18 °С. Исследователи предполагают, что будут вкусовые различия, вызванные влиянием на физические и химические реакции вина микрогравитации и космического излучения.





Если экспериментаторам удастся подтвердить теорию о лучшей сохранности продукта при микрогравитации, то стартап планирует найти более широкое применение технологии в области сохранения пищевых продуктов.